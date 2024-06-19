Рекордные ливни и смерч ожидаются в Московском регионе 20 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Рекордные ливни и смерч возможны в Московском регионе 20 июня, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нагрянет чрезвычайно активный холодный атмосферный фронт с волнами, который будет сопровождаться очень сильными ливнями – в разгар дня в Москве выпадет до 34–36 миллиметров осадков, что составляет почти половину всей месячной нормы осадков – 47%", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в столице могут побить суточный рекорд 20-го числа, который сейчас принадлежит 2015 году, тогда зафиксировали 31,7 миллиметра. С 9 до 15 часов, по данным Тишковца, в Москве может выпасть 33,6 миллиметра осадков.

"Такой скорострельности ливни эквивалентны выпадению на мегаполис нескольких сотен миллионов кубометров воды, что, безусловно, приведет к значительным подтоплениям. Такой объем дождевой влаги соизмерим с водозапасом Плещеева озера", – добавил он.

В это время, по его словам, ожидается активная грозовая активность, град с диаметром от 1 до 4 миллиметров, а также порывы ветра до 22 метров в секунду. При этом на юге, востоке и юго-востоке Московской области есть большая вероятность появления смерчей, указал он. Непогода покинет столицу лишь в ночь на 21 июня, предупредил синоптик.

Ранее Тишковец уже сообщал, что с начала месяца в городе выпало 160,9 миллиметра осадков, что является самым высоким значением месяца в текущем веке. В целом, по информации научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, с начала июня уже выпало 213% от нормы осадков. При этом первый летний месяц уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года.

