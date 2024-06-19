Синоптик Тишковец: московский июнь стал самым влажным в XXI веке

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

С начала месяца в осадкомер Москвы попало 160,9 миллиметра осадков – это самый высокий показатель среди всех июней в XXI веке, рассказал синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По словам метеоролога, в столице за сутки выпала треть от месячной нормы осадков (25 миллиметров). Также аномальные дожди прошли в Павловском Посаде (16 миллиметров), Кашире (17 миллиметров), Бутове (18 миллиметров); Толстопальцеве (19 миллиметров); Долгопрудном (24 миллиметров).

Синоптик уточнил ,что наибольшее количество осадков зафиксировали в Егорьевске, 31 миллиметров, что составляет 41% от нормы июня. Первый летний месяц занял третье место в списке самых переувлажненных июней за всю историю регулярных инструментальных метеонаблюдений, заключил Тишковец.

Накануне в МЖД заявили о введении спецмер на магистрали из-за аномальных ливней, в том числе сообщили о подготовке дополнительных ремонтных бригад. Также в МЖД попросили граждан быть внимательнее на железнодорожной инфраструктуре в условиях плохой погоды.