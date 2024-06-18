Дополнительные меры введены на МЖД из-за аномальных ливней

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На МЖД принимаются дополнительные меры для обеспечения надежности перевозок и работы пассажирской инфраструктуры из-за аномальных ливней. Об этом сообщили в телеграм-канале магистрали.

По данным перевозчика, специалисты проводят инструктажи с локомотивными бригадами о необходимости повышения бдительности в условиях грозы и ухудшения видимости. Также созданы дополнительные ремонтные бригады из работников путевого и энергетического комплексов для устранения последствий непогоды. Помимо этого, сформирован необходимый запас технических средств, выделили дополнительный персонал на станциях, расположенных на подверженных подтоплению территориях.

На МЖД в постоянной готовности находятся 17 противоразмывных поездов. В состав каждого входят вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов. В МЖД попросили граждан быть внимательнее на железнодорожной инфраструктуре в условиях плохой погоды.

Между тем на дежурство в Москве вышли 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока из-за дождя. По прогнозам синоптиков, до конца 18 июня в столице ожидается ливень с грозой и ветром до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможен град. Из-за непогоды москвичей призвали быть осторожными на улицах.