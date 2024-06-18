Городские службы работают в усиленном режиме из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за дождя в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр рассказал, что за сутки 17 июня в отдельных районах Москвы выпало до 60% месячной нормы осадков. Наибольший объем зафиксировали на юго-западе, западе и в ТиНАО столицы. Дождь сопровождался порывами ветра до 14 метров в секунду.

Во вторник, 18 июня, по прогнозам синоптиков, непогода в городе сохранится. В Москве ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров в секунду.

"На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Из-за непогоды в Москве укрепили жилые, нежилые, транспортные, торговые и строящиеся сооружения, подготовили источники аварийного питания, водооткачивающую технику, а также организовали информирование жителей о дожде и грозе.

Пешеходов призвали быть внимательными на улицах, не укрываться под деревьями и держаться вдали от рекламных щитов. Водителям в условиях дождя необходимо снизить скорость, а также соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее стало известно, что в четверг, 20 июня, температура воздуха в Москве опустится до 19 градусов. В городе ожидаются осадки, объем которых может достигнуть 19 миллиметров. За день до этого, 19 июня, погода в столице будет теплой и солнечной.

