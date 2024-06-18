20 июня может стать самым холодным днем в Москве с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, опустится до 19 градусов. Об этом сообщается на сайте центра прогноза погоды "Фобос".

По данным синоптиков, в среду, 19 июня, в Москве будет солнечно и до 26 градусов.

"А в четверг грянет очередной сильный ливень: выпадет до 19 миллиметров влаги. И всего 19 градусов на термометрах. Так что этот день может стать самым холодным с начала июня", – говорится в сообщении.

Во вторник, 18 июня, в столице пройдут дожди, но менее интенсивные, чем днем ранее.

До 22:00 18 июня в Москве действует предупреждение о дожде с грозой. При грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Горожанам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра на улице.

