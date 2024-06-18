Госавтоинспекция предупредила о дожде с грозой в Москве 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Интенсивные дожди с грозами пройдут в Москве 18 июня, сообщила в своем телеграм-канале столичная Госавтоинспекция.

В связи с неблагоприятными погодными условиями представители ведомства рекомендовали водителям строго соблюдать правила дорожного движения. Также в ведомстве призвали автомобилистов держать дистанцию с идущими впереди машинами, не нарушать скоростной режим, снижать скорость на пешеходных переходах.

Вместе с тем Госавтоинспекция обратилась к горожанам с просьбой быть внимательными при переходе проезжей части.

Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил, что в период с 22:00 17 июня до 22:00 18 июня в Москве ожидается гроза, во время которой возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. При этом в отдельных районах города могут пройти ливень и град.