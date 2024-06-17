МЧС предупредило москвичей о грозе до вечера 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В период с 22:00 17 июня до 22:00 18 июня в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом. При грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, заявили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

В ведомстве призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также посоветовали избегать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений) на дорогах и парковать машины вдали от деревьев.

Горожанам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра на улице. При необходимости следует звонить по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01, заключили в ведомстве.

В свою очередь, в комплексе городского хозяйства зафиксировали сверхинтенсивные осадки с 18:00 до 20:00 в отдельных районах столицы. Наибольшее количество осадков выпало в ЮЗАО и ЗАО. Основной объем осадков ушел в ливневую сеть самотеком, сообщили в телеграм-канале комплекса.

При необходимости оперативный пропуск воды обеспечивали бригады ГУП "Мосводосток". В том числе по адресам улица Академика Варги, улица Академика Янгеля, улица Академика Капицы.

В городском хозяйстве напомнили, что о скоплениях воды около дома можно сообщить, позвонив по номеру Единого диспетчерского центра – 8 (495) 539-53-53. При скоплении на дорогах и в дворовых проездах – 8 (495) 657-87-03, в подземных переходах – 8 (495) 632-58-46.

Также можно оставить сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" в соцсети "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки, отметили в комплексе.

Ранее стало известно, что порядка 290 единиц специализированной техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за ухудшения погодных условий. Специалисты проверяют водоприемные колодцы, при необходимости осуществляют очистку пазов решеток от различного мусора.