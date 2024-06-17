Около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят из-за непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Около 290 единиц специализированной техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщается в телеграм-канале предприятия.

Специалисты проверяют водоприемные колодцы, при необходимости осуществляют очистку пазов решеток от различного мусора. В случае появления временных скоплений воды они открывают решетки дождеприемных колодцев для увеличения пропускной способности. Также сотрудники выполняют мероприятия по очистке водовыпусков русел рек и ручьев от природного мусора.

Под особым контролем находятся низинные места и остановки общественного транспорта.

Вместе с тем аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево продолжают работу в штатном режиме на фоне сильного ливня, который накрыл Москву.

"Московский аэропорт Домодедово является всепогодным и готов к работе в условиях ливневых дождей. Дренажные системы прошли необходимое техническое обслуживание в преддверии весенне-летнего периода. Текущее содержание аэродрома выполняется с учетом погодных условий", – цитирует РИА Новости пресс-службу авиагавани.

Такую же информацию предоставили и в двух других аэропортах.

По данным Дептранса Москвы, дождь с грозой и сильный ветер прогнозируются до 18 июня. В связи с этим водителей транспорта попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также следить за дорогой и не отвлекаться на телефон.

Кроме того, им рекомендовали не оставлять автомобиль и не стоять самим около деревьев и шатких конструкций.

Ранее столичное управление МЧС РФ предупредило, что ливень с грозой ожидается до 22:00. В некоторых районах города прогнозируется град. Порывы ветра при грозе будут достигать 17 метров в секунду.

Гидрометцентр РФ объявил в столице желтый уровень погодной опасности до 09:00 среды, 19 июня. Между тем синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин спрогнозировал, что 17 и 18 июня в столице может выпасть от 20 до 30% от месячной нормы осадков.

