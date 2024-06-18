Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре 18 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в Москве 18 июня. Местами в городе пройдет гроза. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, в Подмосковье – от 21 до 26 градусов. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице опустится до отметки в 15 градусов, а в области – до 12 градусов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что до 59% месячной нормы осадков выпало на западе и юго-западе Москвы за три часа интенсивных ливней.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что среда, 19 июня, станет самым жарким и сухим днем текущей недели в Москве.