Около 290 единиц техники и 300 бригад Мосводостока дежурят на улицах города

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Из-за дождя в столице на дежурство вышли 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

По прогнозам синоптиков, до конца дня 18 июня в Москве ожидается сильный дождь с грозой и ветром до 17 метров в секунду. В некоторых районах города возможен град. Из-за непогоды москвичей призвали быть осторожными на улицах.

Сообщить о скоплениях воды около жилых домов можно, обратившись в управу района или префектуру округа, в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53 или по заявке на портале "Наш город".

Обратиться по вопросам ликвидации скоплений воды на дорогах и во дворах можно в Мосводосток по телефону 8 (495) 657-87-03 или в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Дополнительно операторы рассматривают заявки москвичей на странице Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Во вторник, 18 июня, в Москве может выпасть до 40 миллиметров осадков. Днем на столицу выльется много дождя, но количество осадков будет существенно отличаться: где-то будет 5–10 миллиметров, а местами – 20–40 миллиметров. Сильный ливень ожидается с 12:00 до 18:00.

