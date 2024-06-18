Синоптик Позднякова: до 40 миллиметров осадков может выпасть в Москве 18 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

До 40 миллиметров осадков может выпасть во вторник, 18 июня, в Москве, сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По ее словам, Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе. В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная, уточнила Позднякова.

Она также добавила, что днем на столицу выльется много дождя, но количество осадков будет существенно отличаться: где-то будет 5–10 миллиметров, а местами – 20–40 миллиметров. Сильный ливень ожидается с 12:00 до 18:00. Позднякова напомнила, что во время грозы лучше не находиться на улице.

Она отметила, что за последнюю декаду июня в Москве может выпасть еще 15–17 миллиметров осадков, в таком случае месяц войдет в тройку самых дождливых с 1879 года.

Синоптик дополнила, что 18 июня в Москве станет решающим днем для климатической оценки месяца. С начала месяца к утру вторника на ВДНХ выпало 136,3 миллиметра осадков. Пока это шестой результат с 1879 года, "но сегодняшний день многое изменит", указала Позднякова.

Ранее МЧС предупредило, что до 22:00 18 июня в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах с ливнем и градом. При грозе возможно шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. В ведомстве призвали автомобилистов снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

