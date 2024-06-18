ЦОДД призвал москвичей быть аккуратными за рулем в дождь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Центр организации дорожного движения рекомендовал автомобилистам не отвлекаться на телефон во время движения на дорогах из-за сильного дождя с грозой в Москве, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

В ведомстве призвали автомобилистов быть аккуратными за рулем, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Горожанам посоветовали не оставлять автомобиль и самим не стоять у деревьев и шатких конструкций.

Между тем ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД следят за происходящим на дорогах.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила, что 18 июня в Москве может выпасть до 40 миллиметров осадков. Сильный ливень ожидается с 12:00 до 18:00. Позднякова напомнила, что во время грозы лучше не находиться на улице.