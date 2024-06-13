13 июня, 22:54Общество
Полторы месячной нормы осадков выпало в Москве с начала июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За 13 дней июня в Москве выпало 118 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы в столице, написал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Дожди в Москве продолжатся до утра пятницы и выпадет еще дополнительно 10 миллиметров осадков", – добавил он.
По его словам, самый "мокрый" июнь за всю историю метеонаблюдений был в 1909 году, тогда в городе выпало 191 миллиметр осадков.
Только за сутки 13-го числа на метеостанции в ВДНХ зафиксировали 15 миллиметров осадков, в Бутове – 11, на Балчуге – 12, в МГУ – 18, а в Тушине и Строгине – 20 миллиметров.
На территории Московской области больше всего осадков зафиксировали в Михайловском, Толстопальцево и Долгопрудном – 51, 50 и 49 миллиметров соответственно.
Бригады Мосводостока уже приступили к дежурству на улицах из-за сильного дождя. Всего на городских улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц спецтехники.
Новая волна осадков ожидается в Москве вечером 13 июня