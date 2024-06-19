Вильфанд: июнь в Москве может стать самым дождливым с 1879 года

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Июнь в Москве может стать самым дождливым с 1879 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Специалист рассказал, что с начала текущего месяца в Москве выпало 213% нормы осадков. Вильфанд отметил, что 18 июня на ВДНХ выпало 25 миллиметров осадков, в связи с этим июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года.

Однако 20 июня пройдет фронтальный раздел, поэтому осадки будут интенсивными, заявил синоптик. Эксперт предположил, что к концу месяца будет побит рекорд по количеству осадков в Москве. Также Вильфанд отметил, что 20 июня станет последним дождливым днем в столице на ближайшую неделю. Кроме того, температура воздуха в Москве сейчас на 4–5 градусов выше нормы.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила в беседе с RT, что в ночь на 20 июня в Москве пройдут кратковременные дожди, до 3 миллиметров осадков. Днем в четверг на погоду будут влиять атмосферные фронты западного циклона, поэтому местами могут пройти ливни с грозой.

Синоптик дополнила, что в следующие дни погода будет более спокойной, "но кратковременные дожди исключать нельзя". Так, 19 июня продержится высокая температура – 24–26 градусов, 20 июня за счет дождей будет 23–25 градусов. Затем столбики термометров начнут снижаться, потому что столица будет находиться в тыловой части циклона.

Позднякова уточнила, что преобладающая температура в ночные часы будет в пределах 13–15 градусов. Более прохладная погода ожидается на выходных, 22 и 23 июня. В субботу прогнозируется 21–22 градуса тепла, в воскресенье – до 20 градусов. Температура воздуха будет чуть ниже климатической нормы, заключила синоптик.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что с начала месяца в столичный осадкомер попало 160,9 миллиметра осадков – это самый высокий показатель среди всех июней в XXI веке. По словам метеоролога, за сутки в Москве выпала треть от месячной нормы осадков (25 миллиметров).