Врач Тяжельников: тропическая погода вызывает обострение у сердечников

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Тропическая погода может вызвать обострение у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, проблем с органами дыхания и суставами. Об этом заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников, передает Агентство "Москва".

По словам специалиста, здоровые люди также могут плохо переносить духоту, высокую температуру воздуха и влажность, однако пациентам из группы риска необходимо регулярно измерять давление и вовремя принимать рекомендованные врачом лекарства.

Тяжельников рекомендовал в такое время стараться облегчить нагрузку на организм, например, умеренно и сбалансированно питаться, не злоупотреблять алкоголем, принимать прохладный душ. Помимо этого, эксперт обратил внимание на проветривание и охлаждение помещения, особенно перед сном. Однако добавил, что стоит быть осторожнее с кондиционером.

"Если есть кондиционер, то включайте его заранее. А спать с ним опасно. При попадании струи холодного воздуха можно получить местное переохлаждение и неприятные последствия для здоровья", – заявил врач.

Ранее ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова объявила о наступлении тропических ночей в Москве. Эксперт отмечала, что такие ночи в середине июня – явление довольно редкое и случаются раз в семь-восемь лет.

В свою очередь, синоптик Александр Ильин отмечал, что в Московском регионе наблюдается черноморский циклон, который уйдет только 19 июня. При этом температура подрастет до 26–28 градусов.