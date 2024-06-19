Собянин предупредил москвичей о ливнях и возможном формировании смерчей 20 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидают гроза и сильный ливень в четверг, 20 июня. Вместе с такой непогодой есть вероятность формирования смерчей, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Завтра нас ожидает очередное испытание экстремальными погодными условиями", – отметил он.

По словам мэра, грозы и ливень прогнозируются с 03:00 до 22:00. Также возможны град и шквалистый ветер с порывами до 18–23 метров в секунду, уточнил Собянин.

"С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей, что особенно опасно", – написал он.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями мэр столицы призвал москвичей соблюдать внимательность и аккуратность, по возможности не выходить на улицу.

Ранее о непогоде предупреждали и в столичном управлении МЧС РФ. Там призвали водителей автомобилей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и оставлять машины вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В свою очередь, заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что наиболее интенсивные осадки ожидаются в утренние и дневные часы. В это время может выпасть до 40 миллиметров осадков – свыше половины месячной нормы.

Из-за непогоды в Москве приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения.

Более того, Гидрометцентр РФ объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о непогоде вступит в силу с 03:00 20 июня.

