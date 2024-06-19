Вильфанд: смерчи могут возникнуть в Москве из-за столкновения холода с теплым воздухом

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Смерчи могут прийти в Москву 20 июня из-за столкновения холодного фронта с теплым воздухом. Это будет сопровождаться сильными осадками и шквалистым ветром, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Завтра через Москву будет проходить хорошо выраженный холодный фронт, фронтальный раздел очень резкий и фронт прогнозируется в самое теплое время дня – с 12:00 до 16:00. Прогрев воздушных масс перед фронтом будет большой, сформируется очень высокая облачность – до 10–12 километров", – отметил он.

По словам синоптика, локализация смерчей не прогнозируема. Они являются редким явлением, однако условия для их формирования в столице будут, подчеркнул метеоролог.

Он рассказал, что при сильном ливне за час в городе выпадет 20 миллиметров осадков и более, что составляет около четверти месячной нормы. Вместе с тем в первой половине дня столбики термометров поднимутся до 23–24 градусов, а к вечеру температура опустится на 8–10 градусов.

Ранее столичное управление МЧС РФ предупредило о формировании в Москве смерчей с 12:00 до 17:00 20 июня. Также в этот день в городе ожидаются гроза, дождь, ливень, град и усиление ветра до 18–23 метров в секунду.

Гидрометцентр РФ объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности. Причиной для этого послужили прогнозируемые в столичном регионе грозы и ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом и шквалистым ветром.

