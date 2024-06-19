МЧС предупредило москвичей о смерчах, грозе и ливне 20 июня

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Гроза, дождь, ливень, град и усиление ветра до 18–23 метров в секунду ожидаются в Москве с 03:00 до 22:00 в четверг, 20 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления МЧС РФ.

Также с 12:00 до 17:00 возможны формирования смерчей.

В связи с непогодой ведомство призвало водителей автомобилей снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и оставлять машины вдали от деревьев. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Об аккуратности и бдительности при неблагоприятных метеорологических условиях предупредили и в ЦОДД.

"По прогнозу синоптиков, завтра в течение всего дня в Москве ожидаются сильный дождь с грозой и ветер. В некоторых районах возможен град", – говорится в сообщении в телеграм-канале столичного Дептранса.

Москвичам посоветовали при возможности пользоваться метрополитеном. За ситуацией следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной для этого послужили прогнозируемые в столичном регионе грозы и ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом и шквалистым ветром. Предупреждение о непогоде вступит в силу с 03:00 20 июня.

