Желтый уровень опасности объявлен в столице из-за грозы и сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной для этого послужили прогнозируемые в столичном регионе грозы и ливневые дожди, которые будут сопровождаться градом и шквалистым ветром, указано на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение о непогоде вступит в силу с 03:00 четверга, 20 июня. Уже с 09:00 того же дня начнет действовать предостережение о граде и шквалистом усилении ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду. Эти предупреждения будут актуальны вплоть до 22:00 по московскому времени.

При этом синоптики уточняют, что резкое ухудшение погоды объясняется прохождением холодного атмосферного фронта с запада на восток через Центральную Россию.

В Гидрометцентре также обратили внимание, что в пятницу, 21 июня, на востоке Центрального федерального округа могут пройти кратковременные дожди с грозами. Ветер при этом может достигнуть скорости 15–20 метров в секунду. Однако уже в субботу, 22 июня, существенные осадки в области повышенного атмосферного давления не прогнозируются.

Ранее сотрудники ГУ МЧС России по Москве предупредили жителей и гостей столицы о неблагоприятных погодных условиях 20 июня.

В связи с ливнями водителям посоветовали снижать скорость и увеличивать дистанцию с идущими впереди машинами, а также избегать внезапных маневров на дорогах. Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться от дождя под деревьями. Также москвичам напомнили, что в этот период не стоит оставлять без присмотра детей.