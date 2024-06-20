Синоптик Шувалов: вероятность смерча в Москве составляет от 10 до 20%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вероятность возникновения смерча в Москве в четверг, 20 июня, составляет от 10 до 20%. Об этом рассказал телеканал "360", ссылаясь на синоптика Александра Шувалова.

"Для возникновения смерча нужен целый ряд факторов, в частности очень большие контрасты температуры, достигающие 10–15 градусов на фронтальном разделе", – объяснил специалист.

Определенные условия, добавил Шувалов, в столичном регионе уже есть, но вероятность таких событий невысока. Однако, сказал он, более высокая вероятность отмечается к северо-востоку от Москвы в Ярославской, Костромской областях и на востоке Вологодчины. Там такая возможность оценивается от 30 до 40%, уверен синоптик.

Подобные события ранее уже бывали в истории города. Так, разрушения смерча 1904 года описывал Владимир Гиляровский. Такие же экстремальные проявления погоды фиксировали в Московской области в 1998 и 2012 годах. Однако одним из самых разрушительных оказался так называемый Ивановский смерч, произошедший 40 лет назад. Тогда были большие разрушения, а общее число погибших оценивалось до 70 человек.

Оценивая возможность смерча в столице, Шувалов однозначно подтвердил сильные проливные дожди и грозы, а также сильный ветер и град.

"А по смерчу нельзя сказать однозначно, потому что это очень тонкая игра факторов", – заключил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT уточнил, что вероятность образования смерча над столицей очень маленькая, однако условия для его формирования действительно есть.

"Это редко бывает в умеренных широтах, крайне редкое событие", – уверен он.

Специалист объяснил, что, когда холодный фронт встречается с другой, отличной по свойствам, массе воздуха, возникают условия для быстрого перемещения воздушных масс. Также воздух должен быть сильно насыщен влагой, а в атмосфере должна царить неустойчивость.

"И вот физико-математические модели показывают сейчас существование такой неустойчивости. Невозможно спрогнозировать, с какой точки зародится. Но условия существуют", – подчеркнул он.

Сейчас специалисты следят по радарам за атмосферой, и если будет зафиксировано зарождение смерча, то будет выпущен прогноз с его дальнейшим перемещением, успокоил синоптик. Он отметил, что в Смоленской, Псковской и Новгородской областях также наблюдаются условия для образования смерча.



Ранее Сергей Собянин предупреждал, что в четверг, 20 июня, в Москве ожидаются ливни с грозой и сильным ветром, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду. С 12 до 17 часов возможно формирование смерчей в столице.

