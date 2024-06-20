Москвичей попросили воздержаться от пребывания на улице в непогоду

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сильный ливень и мощные порывы ветра наблюдаются в некоторых районах Москвы. Из-за непогоды гражданам лучше воздержаться от пребывания на улице, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Кроме того, из-за ливня в столице возможны локальные задержки наземного транспорта или изменения некоторых маршрутов. В связи с этим в Дептрансе Москвы посоветовали отказаться от поездок по городу на машине и воспользоваться метро.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – уточнили в ведомстве.

На фоне сильного ливня аэропорты Шереметьево и Жуковский работают штатно. Как сообщили ТАСС в пресс-службах, о задержках и отменах рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями речи не идет. Представители аэропортов заявили, что находятся в готовности к возможным погодным изменениям.

"В случае наступления сложных погодных условий будут приняты все меры для обеспечения безопасности пассажиров и соблюдения расписания полетов", – заключили в пресс-службах.

Ранее оранжевый уровень погодной опасности объявили в городе из-за непогоды, прогнозируемой 20 июня. По словам синоптиков, до 22 часов в столице будут сохраняться опасные погодные явления. Возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба.

Местами в Москве пройдет град с ливнем и грозой, а также шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в столице.



До этого Сергей Собянин, помимо сильного дождя с грозой, предупредил москвичей о прогнозируемом смерче. Такая вероятность будет сохраняться в Москве с 12 до 17 часов, заявлял мэр.

