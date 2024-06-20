Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды в Москве. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

"На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – заявил вице-мэр.



По словам Бирюкова, в городе ожидаются ливни с грозой и сильным ветром с порывами от 18 до 23 метров в секунду. В течение часа в отдельных районах столицы может выпасть до 20 миллиметров осадков, а с 12 до 17 часов существует вероятность формирования смерчей, предупредили в пресс-службе.

Для сокращения возможного ущерба от порывов ветра специалисты защитили жилые и нежилые сооружения, объекты транспорта и торговли, а так же строящиеся здания, добавили там. Также ️электросетевые организации должны были подготовить источники аварийного питания, а бригады Мосводостока начали постоянное дежурство на улицах столицы, подчеркнули в комплексе.

"Организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ, городских информационных табло, СМС-сообщений", – добавили там.

Также горожан попросили воздержаться от пребывания на улице во время непогоды. В ином случае требуется быть внимательными и не укрываться под деревьями. Автомобилистам посоветовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать авто возле деревьев.

По данным ЦОДД, в Москве местами уже идет дождь, поэтому гражданам для поездок по городу стоит использовать метро. Помимо этого, в некоторых районах столицы 20 июня не исключен град.

"За ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД", – заключили в телеграм-канале Дептранса.

Ранее Сергей Собянин предупредил горожан о сильном ливне и грозе, которую ожидают 20 июня. На фоне непогоды не исключается возможность формирования смерчей, указывал мэр. По сведениям синоптиков, в этот день может выпасть от 34 до 36 миллиметров осадков.

Из-за ожидаемого ливня все фестивальные площадки города будут закрыты, добавляли в департаменте торговли. В пресс-службе также призвали владельцев кафе и ресторанов укрепить конструкции летних веранд и временно прекратить их эксплуатацию.

