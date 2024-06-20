Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за дождя с грозой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за непогоды, ожидаемой в четверг, 20 июня. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, до 22 часов в столице будут опасные погодные явления. Также возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба. Местами в Москве пройдет град с ливнем и грозой, а также шквалистым ветром до 23 метров в секунду.

Жителей и гостей города, кроме сильного дождя с грозой, может ожидать смерч, рассказывал ранее Сергей Собянин. Такая вероятность будет сохраняться в Москве с 12 до 17 часов, предупреждал мэр.

При этом синоптик Александр Шувалов оценил возможность возникновения смерча в столице в 10–20%.

