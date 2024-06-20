Московские парки временно закрылись из-за непогоды

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Столичные парки культуры временно приостановили работу из-за дождя. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

"Будем информировать вас о режиме работы здесь – надеемся на скорую встречу", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды временно закрылся и Московский зоопарк.

Вместе с парками свою работу приостановили фестивальные площадки. Из-за непогоды столичный департамент торговли призвал кафе и рестораны укрепить конструкции летних веранд и временно прекратить их эксплуатацию.

С 12:00 до 17:00 20 июня в Москве ожидаются сверхинтенсивные дожди. По прогнозам синоптиков, за час в столице может выпасть до 20 миллиметров осадков. Дождь будет сопровождаться сильным ветром с порывами от 18 до 23 метров в секунду.

