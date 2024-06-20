Фестивальные площадки Москвы будут закрыты 20 июня из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все фестивальные площадки 20 июня будут закрыты в Москве из-за ливня. Об этом столичный департамент торговли сообщил в телеграм-канале.

В департаменте также напомнили о необходимости всем кафе и ресторанам укрепить конструкции летних веранд и временно прекратить их эксплуатацию.

По прогнозам синоптиков, до 22:00 ожидается сильный дождь и шквалистое усиление ветра с порывами до 18–23 метров в секунду. С 12:00 до 17:00 есть вероятность образования смерчей.

Ранее сообщалось, что московские парки также могут закрыть из-за непогоды. В департаменте культуры Москвы отметили, что решение об открытии в дальнейшем будет принято исходя из ситуации. Москвичам и гостям столицы рекомендовали воздержаться от посещения парков в связи с ухудшением погоды.

