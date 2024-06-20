Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков

Фото: телеграм-канал "Мосводосток"

В столице подготовили 300 бригад и 290 единиц спецтехники Мосводостока для устранения временных скоплений воды. Они дежурят на всей территории города, передает телеграм-канале предприятия.

В Мосводостоке отметили, что 20 июня в столице ожидается очередной сверхнормативный ливень. Специалистов оснастили необходимым оборудованием и мощной откачивающей техникой для оперативной ликвидации осадков.

Ранее москвичей предупредили о сверхинтенсивных дождях 20 июня. С 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти на протяжении всего дня, а в течение часа может выпасть до 20 миллиметров осадков.