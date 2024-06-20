20 июня, 10:28Город
Водосточная сеть Москвы готова к приему ливневых осадков
Фото: телеграм-канал "Мосводосток"
В столице подготовили 300 бригад и 290 единиц спецтехники Мосводостока для устранения временных скоплений воды. Они дежурят на всей территории города, передает телеграм-канале предприятия.
В Мосводостоке отметили, что 20 июня в столице ожидается очередной сверхнормативный ливень. Специалистов оснастили необходимым оборудованием и мощной откачивающей техникой для оперативной ликвидации осадков.
Ранее москвичей предупредили о сверхинтенсивных дождях 20 июня. С 12:00 до 17:00 возможно формирование смерчей. По прогнозу синоптиков, дождь будет идти на протяжении всего дня, а в течение часа может выпасть до 20 миллиметров осадков.
Новости часа: 20 июня в Москве ожидается гроза, возможны смерчи