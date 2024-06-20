Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Городские службы ликвидируют последствия непогоды в Москве. Столицу накрыл залповый ливень, а порывы ветра достигли 22 метров в секунду, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Также в городе зафиксировали случаи падения деревьев и повреждений конструкций. Специалисты оперативно распиливают и вывозят их, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения.

"Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний", – говорится в сообщении.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями москвичей призвали не выходить на улицу.

Накануне Сергей Собянин предупреждал о грозе, сильном ливне и формировании смерчей в Москве 20 июня. На фоне этого в городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Столичное управление МЧС РФ попросило водителей автомобилей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходов обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Из-за дождя в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки. Департамент торговли призвал кафе и рестораны укрепить конструкции летних веранд и временно прекратить их эксплуатацию.

При этом аэропорты Шереметьево и Жуковский работают штатно. Представители аэропортов заявили, что находятся в готовности к возможным погодным изменениям.

