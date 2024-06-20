Экстремальные погодные условия сохранятся в Москве до конца суток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экстремальные погодные условия сохранятся в Москве до конца дня 20 июня. В связи с этим необходимо воздержаться от пребывания на улице, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В столице уже зафиксировали порывы ветра, достигающие 22 метров в секунду. Кроме того, есть случаи падения деревьев и повреждений конструкций.

На фоне непогоды городские службы продолжают ликвидировать ее последствия. Специалисты распиливают и вывозят поваленные деревья, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения.

Во время урагана в Москве сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который ударил по трамваю на Енисейской улице. В результате инцидента два человека получили легкие травмы.

Помимо этого, на севере Москвы мужчина погиб из-за падения на него дерева. Он скончался от полученных травм на месте.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями москвичей призвали воздержаться от пребывания на улице. Водителей автомобилей попросили снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Более того, из-за дождя в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки. Департамент торговли призвал кафе и рестораны укрепить конструкции летних веранд и временно прекратить их эксплуатацию.

В городе действует оранжевый уровень погодной опасности.

