Два человека пострадали в Москве при ударе металлического листа по трамваю

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Сильный порыв ветра сорвал металлический лист, он ударил по трамваю на Енисейской улице в Москве. Два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В сообщении сказано, что пассажиры получили легкие травмы, поэтому им смогли оказать медицинскую помощь на месте происшествия. По информации департамента, все остальные пассажиры находятся в безопасности.

Как уточнили в ведомстве, в транспорте также треснули несколько стекол. В целях безопасности было принято решение временно приостановить движение трамваев № 17, а также на определенный период времени перекрыть движение в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц. В связи с этим москвичей попросили выбирать альтернативные маршруты для объезда данного участка.

"Убедительно просим жителей города воздержаться от пребывания на улице", – предупредили в департаменте.

Городские службы уже приступили к ликвидации последствий непогоды в Москве. Столицу накрыл залповый ливень, а порывы ветра достигли 22 метров в секунду, уточнили в комплексе городского хозяйства. Также в городе зафиксировали случаи падения деревьев и повреждений конструкций. Специалисты оперативно распиливают и вывозят их, а также демонтируют поврежденные ветром сооружения.

До этого Сергей Собянин предупреждал о грозе, сильном ливне и формировании смерчей в Москве 20 июня. На фоне этого в городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за дождя в столице временно приостановили работу парки и фестивальные площадки. Департамент торговли призвал кафе и рестораны укрепить конструкции летних веранд и временно прекратить их эксплуатацию.

