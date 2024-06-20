20 июня, 15:16Происшествия
Мужчина погиб в результате падения дерева на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Дерево упало на мужчину на севере Москвы, в результате чего от полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и осматривают место инцидента.
Также Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по округу Главного следственного управления СК РФ по столице организовал доследственную проверку.
По данным СМИ, случай произошел на Ивановской улице в Тимирязевском районе. Как уточнил собеседник прессы, погибшим является 79-летний мужчина.
Ранее 12 июня из-за падения фрагмента дерева в подмосковном Щелкове погибли мужчина 1960 года рождения и его 9-летний внук. По предварительным данным, они возвращались с пляжа в парковой зоне. Трагедия случилась во время сильного порыва ветра. В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело о халатности.
Похожее происшествие до этого случилось в подмосковном Красногорске. Там во время сильного порыва ветра в конце апреля пострадала двухлетняя девочка. На нее упала верхушка дерева.
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