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20 июня, 15:16

Происшествия

Мужчина погиб в результате падения дерева на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Дерево упало на мужчину на севере Москвы, в результате чего от полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного управления СК РФ.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и осматривают место инцидента.

Также Коптевский межрайонный следственный отдел следственного управления по округу Главного следственного управления СК РФ по столице организовал доследственную проверку.

По данным СМИ, случай произошел на Ивановской улице в Тимирязевском районе. Как уточнил собеседник прессы, погибшим является 79-летний мужчина.

Ранее 12 июня из-за падения фрагмента дерева в подмосковном Щелкове погибли мужчина 1960 года рождения и его 9-летний внук. По предварительным данным, они возвращались с пляжа в парковой зоне. Трагедия случилась во время сильного порыва ветра. В связи с произошедшим следователи завели уголовное дело о халатности.

Похожее происшествие до этого случилось в подмосковном Красногорске. Там во время сильного порыва ветра в конце апреля пострадала двухлетняя девочка. На нее упала верхушка дерева.

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