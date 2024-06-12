Уголовное дело возбудили в Щелково после гибели двух человек от падения дерева

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели мужчины и его внука из-за падения на них фрагмента дерева, пишет телеграм-канал ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что дело возбудили о халатности, согласно статьи 293 УК РФ. Сейчас на месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. В частности, проводится спил дерева для последующего назначения дендрологической экспертизы.

Инцидент случился 12 июня в подмосковном Щелково, когда мужчина и его 9-летний внук возвращались с пляжа на территории парковой зоны. После сильного порыва ветра на них упал фрагмент дерева. Местный следственный отдел позже организовал проверку по данному факту.

