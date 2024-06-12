Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июня, 21:08

Происшествия

Уголовное дело возбудили в Щелково после гибели двух человек от падения дерева

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Уголовное дело возбудили в Подмосковье после гибели мужчины и его внука из-за падения на них фрагмента дерева, пишет телеграм-канал ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что дело возбудили о халатности, согласно статьи 293 УК РФ. Сейчас на месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты. В частности, проводится спил дерева для последующего назначения дендрологической экспертизы.

Инцидент случился 12 июня в подмосковном Щелково, когда мужчина и его 9-летний внук возвращались с пляжа на территории парковой зоны. После сильного порыва ветра на них упал фрагмент дерева. Местный следственный отдел позже организовал проверку по данному факту.

Читайте также


происшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика