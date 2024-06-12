Житель Щелково и его 9-летний внук погибли из-за падения фрагмента дерева

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Мужчина 1960 года рождения и его 9-летний внук погибли из-за падения фрагмента дерева в подмосковном Щелково. Местный следственный отдел ГСУ СК России по Московской области уже организовал проверку по данному факту, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По предварительным данным, местный житель со своим внуком возвращались с пляжа в парковой зоне. Трагедия случилась во время сильного порыва ветра, когда на них упал фрагмент дерева.

"В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится осмотр", – добавили в СКР.

Также данным инцидентом заинтересовались в подмосковной прокуратуре. Сотрудники ведомства уже проводят проверку, добавили в телеграм-канале пресс-службы. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, добавили там.

Ранее похожее происшествие случилось в подмосковном Красногорске. Там во время сильного порыва ветра в конце апреля пострадала двухлетняя девочка. На нее упала верхушка дерева.

