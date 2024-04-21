Девочка в Подмосковье пострадала при падении дерева

Фото: телеграм-канал SHOT

Двухлетняя девочка пострадала при падении дерева в Красногорске. Подмосковная прокуратура рассказала о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня днем в парке Ивановские пруды во время сильного порыва ветра верхушка дерева упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка 2021 года рождения, с открытой черепно-мозговой травмой она госпитализирована", – говорится в публикации.

Надзорное ведомство организовало проверку, в рамках которой специалисты намерены выяснить детали происшествия. Также они дадут оценку действиям лиц, отвечающих за содержание территории.

В свою очередь, в аккаунте подмосковного главка СК РФ сообщается о возбуждении уголовного дела о халатности.

Ранее семилетняя девочка погибла из-за упавшего на нее бетонного забора в Мытищах.

Инцидент произошел недалеко от жилого дома. По информации следствия, от полученных травм ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

