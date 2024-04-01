Семилетняя девочка погибла под рухнувшим на нее бетонным забором в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Семилетняя девочка погибла из-за упавшего на нее бетонного забора в Мытищах. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка ГСУ СК России.

Инцидент произошел днем 31 марта недалеко от жилого дома. По информации следствия, от полученных травм ребенок скончался на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью ребенка по неосторожности и халатности.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, а в администрации городского округа они изъяли документы о земельном участке.

"Устанавливаются лица, ответственные за надлежащее содержание территории", – сказано в сообщении.

Ранее в Красноярском крае на 14-летнего подростка упала бетонная конструкция заброшенного здания. С многочисленными травмами головы, тела и внутренних органов он был доставлен в больницу, где на следующий день скончался. По предварительным данным, молодой человек занимался любительским паркуром.

