14:32Происшествия
Бизнесмена насмерть придавило пиломатериалами в ангаре на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Бизнесмена придавило насмерть пиломатериалами в ангаре в Западном Дегунине на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.
По информации ведомства, в ангаре, расположенном на улице Ивана Сусанина, во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ пиломатериалы рухнули на мужчину. Из-за этого 52-летний руководитель фирмы погиб на месте.
Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту гибели предпринимателя. Ведомство выяснят обстоятельства и причины случившегося.
Другие детали инцидента не раскрываются.
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