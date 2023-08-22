Бизнесмена насмерть придавило пиломатериалами в ангаре на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Бизнесмена придавило насмерть пиломатериалами в ангаре в Западном Дегунине на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По информации ведомства, в ангаре, расположенном на улице Ивана Сусанина, во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ пиломатериалы рухнули на мужчину. Из-за этого 52-летний руководитель фирмы погиб на месте.

Тимирязевская межрайонная прокуратура начала проверку по факту гибели предпринимателя. Ведомство выяснят обстоятельства и причины случившегося.

Другие детали инцидента не раскрываются.

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