Футбольные ворота насмерть придавили школьницу в Пушкине

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В подмосковном Пушкине футбольные ворота упали на девочку 2012 года рождения, сообщает прокуратура Московской области в телеграм-канале.

"В Пушкине возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель ребенка", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в деревне Алешино Пушкинского городского округа на детской площадке на ребенка упали футбольные ворота. Школьница от полученных травм умерла в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Лефортово на 11-летнюю девочку упало дерево. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Сторожевой. По факту инцидента организована проверка.

