Пенсионерку из Новосибирска убило упавшим с седьмого этажа креслом

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Следственный комитет в Новосибирске возбудил уголовное дело по факту гибели пожилой женщины в результате падения кресла из окна жилого дома. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Отмечается, что молодой человек 2002 года и девушка 1998 года выбрасывали старую мебель из окна квартиры на седьмом этаже. В результате одно из кресел упало на голову пенсионерке 1941 года рождения, которая гуляла со своей собакой во дворе. От полученных травм она погибла на месте.

Молодых людей задержали сотрудники полиции.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух лиц по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", – говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал в кювет на трассе в Свердловской области. Водитель автобуса допустил выезд на встречную полосу и наехал на дорожное ограждение, в результате чего автобус перевернулся. Пострадал один ребенок. 14-летнего мальчика доставили в Центральную городскую больницу в Нижнем Тагиле.