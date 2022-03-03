На Урале перевернулся автобус с детской хоккейной командой

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Автобус, перевозивший детскую хоккейную команду, съехал в кювет на трассе в Свердловской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД сообщает ТАСС.

Авария произошла вечером 2 марта на 144-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил. По предварительным данным, 61-летний водитель автобуса допустил выезд на встречную полосу и наехал на дорожное ограждение. В результате автобус перевернулся.

Пострадал один ребенок. 14-летнего мальчика доставили в Центральную городскую больницу в Нижнем Тагиле. У него диагностированы ушибы поясничного отдела позвоночника. Уточняется, что в момент аварии несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.

Всего в автобусе находились 17 детей и двое сопровождающих взрослых. Хоккейная команда возвращалась с соревнований.

По факту ДТП будет проведена проверка. По данным ГИБДД, у перевозчика были все документы, необходимые для организованной перевозки детей. Они соответствуют предъявляемым требованиям.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще пятеро пострадали при столкновении двух автомобилей на Урале. Авария произошла на территории городского округа Первоуральск в районе деревни Хомутовка.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением при обгоне и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Largus.