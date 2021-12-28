Один человек погиб в аварии с участием рейсового автобуса под Самарой

28 декабря, 23:30
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария с участием легковушки и рейсового автобуса произошла в Самарской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение главка МВД по региону.
ДТП случилось в Сергиевском районе на 1011-м километре автодороги М-5 "Урал". Авария произошла около 21:30 (20:30 по московскому времени).
"Столкновение легкового автомобиля Niva и автобуса Man. В результате ДТП водитель автомобиля Niva скончался на месте", – сообщили в МВД.
По данным полиции, автобус направлялся по маршруту Самара – Суходол. В его салоне на момент аварии находились 24 пассажира и водитель. Никто из них не пострадал.
В данный момент на месте происшествия находятся сотрудники полиции. Причины аварии уточняются.
Ранее шесть автомобилей столкнулись на 28-м километре Киевского шоссе в районе деревни Мешково. Из-за ДТП движение по трассе в сторону МКАД было временно ограничено.
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