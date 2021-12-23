В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с внедорожником в Москве

23 декабря, 22:06
Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ
В ДТП с маршруткой и внедорожником на северо-западе Москвы, по уточненным данным, пострадали шесть человек. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
"В ДТП пострадали шесть человек, пять из них – пассажиры маршрутки. После оказания медицинской помощи в больнице, все они отпущены домой", – говорится в сообщении.
Отмечается, что шестой пострадавший – водитель внедорожника. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Вечером 23 декабря стало известно об аварии с участием маршрутного автобуса и внедорожника Toyota Land Cruiser на улице Свободы у дома № 80. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, позднее – о 10.
По факту ДТП проверку организовала столичная прокуратура.
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