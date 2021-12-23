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Четыре человека пострадали в ДТП с внедорожником на северо-западе Москвы, передает РИА Новости

"Возле дома № 80 на улице Свободы произошло ДТП с участием автобуса Мосгортранса и внедорожника Toyota Land Cruiser", – рассказал информагентству представитель экстренных служб столицы.

Источник агентству добавил, что два человека, получивших ранения, госпитализированы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Накануне в ТиНАО перевернулся рейсовый автобус. Инцидент произошел в районе поселения Кленовского на Варшавском шоссе.

В Мострансавто уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.