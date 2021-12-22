В Мострансавто прокомментировали ДТП с автобусом в ТиНАО

18:29
Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"
В результате ДТП с рейсовым автобусом в районе населенного пункта Кленово в ТиНАО никто не пострадал. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мострансавто.
По данным перевозчика, автомобиль Volvo врезался в автобус ГолАЗ-5251 маршрута № 1 033 Подольск – Жохово, выезжая со стоянки у магазина автозапчастей. В результате столкновения автобус съехал в кювет. В момент аварии в салоне находились восемь человек.
"Пассажиры и водитель автобуса не пострадали, от медицинской помощи отказались. Вины водителя автобуса нет. Пассажиры пересели в следующий автобус компании", – говорится в сообщении.
В Мострансавто отметили, что водитель автобуса сумел избежать опрокидывания транспортного средства. Компания намерена объявить ему благодарность.
Также в предприятии пояснили, что автобус был технически исправен и прошел соответствующую проверку перед рейсом. Его плановое техобслуживание было проведено 3 ноября. Водитель также был допущен к работе по результатам обязательного предрейсового медосмотра.
Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
ДТП с участием рейсового автобуса с легковым автомобилем на Варшавском шоссе в ТиНАО произошло 22 декабря. Сообщалось, что из съехавшего в кювет автобуса были эвакуированы 10 человек, включая двоих детей. В районе ДТП было ограничено движение транспорта.
Съехавший в кювет в ТиНАО автобус принадлежит Мострансавто
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