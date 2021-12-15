Движение восстановили на МКАД после столкновения четырех автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение восстановили на 64-м километре МКАД после случившейся там аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.

Ранее на участке дороги произошло столкновение четырех автомобилей. По некоторой информации, участниками ДТП стали три легковых машины и одна грузовая.

Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся от трем полосам.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. О его состоянии информации нет.