Движение восстановили на МКАД после столкновения четырех автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Движение восстановили на 64-м километре МКАД после случившейся там аварии. Об этом информирует департамент транспорта Москвы в своем телеграм-канале.
Ранее на участке дороги произошло столкновение четырех автомобилей. По некоторой информации, участниками ДТП стали три легковых машины и одна грузовая.
Движение в районе аварии было затруднено. Проезд осуществлялся от трем полосам.
По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. О его состоянии информации нет.
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на МКАД