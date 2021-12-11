Автомобиль загорелся в центре Москвы после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На улице Петровка в центре Москвы загорелся автомобиль. Об этом утром в субботу, 11 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На улице Петровка в районе дома 28 автомобиль наехал на препятствие и загорелся", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве уточнили, что движение в районе происшествия затруднено. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне МКАД в районе Осташковского шоссе. ЧП произошло на проезжей части.

До этого машина загорелась на Варшавском шоссе в столице. Автомобиль полностью выгорел до прибытия пожарных.