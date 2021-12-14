Движение затруднено на внешней стороне МКАД из-за столкновения четырех автомобилей

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внешней стороне МКАД затруднено движение из-за столкновения четырех автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На внешней стороне 64 километра МКАД столкнулись четыре автомобиля. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено, для проезда свободны три полосы", – говорится в сообщении.

По информации Агентства "Москва", участниками аварии стали три легковых автомобиля и один грузовой. Предварительно, пострадал один человек.

Ранее три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Садового кольца в Москве, два из них в результате происшествия вылетели на тротуар. Для проезда были свободны четыре полосы из пяти.

