Крупная авария произошла на Садовом кольце

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне Садового кольца в Москве, два из них в результате происшествия вылетели на тротуар, сообщает пресс-служба Дептранса.

Авария произошла возле дома 28 на Смоленской-Сенной площади.

"На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется", – говорится в сообщении.

Из-за происшествия движение по одной полосе ограничено. Для проезда свободны еще четыре полосы.

Ранее сообщалось, что в Раменском округе Московской области произошла авария с участием депутата Мособлдумы Эвклида Зафирова. Toyota Camry столкнулась с фурой Renault. В результате погибли два человека, которые находились в легковушке. Одним из них стал Зафиров.

