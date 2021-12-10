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Происшествия

09:06

В Мособлдуме подтвердили гибель Эвклида Зафирова в ДТП

происшествия ДТП

В Мособлдуме подтвердили гибель Эвклида Зафирова. Депутат разбился в результате аварии в Раменском округе Московской области.

На сайте думы опубликовали соболезнования родным и близким парламентария в связи с его гибелью.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В пресс-службе МВД РИА Новости сообщили, что авария произошла накануне вечером на 65-м километре автодороги М5 "Урал". Toyota Camry столкнулась с фурой Renault. В результате погибли два человека, которые находились в легковушке. Одним из них стал Зафиров.

Эвклида Зафирова избрали депутатом Московской областной думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу. Он входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутат Мособлдумы погиб в ДТП в Московской области

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