В Мособлдуме подтвердили гибель Эвклида Зафирова в ДТП

В Мособлдуме подтвердили гибель Эвклида Зафирова. Депутат разбился в результате аварии в Раменском округе Московской области.

На сайте думы опубликовали соболезнования родным и близким парламентария в связи с его гибелью.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Эвклида Герасимовича. Сил и душевного терпения пережить эту страшную трагедию. Светлая память", – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В пресс-службе МВД РИА Новости сообщили, что авария произошла накануне вечером на 65-м километре автодороги М5 "Урал". Toyota Camry столкнулась с фурой Renault. В результате погибли два человека, которые находились в легковушке. Одним из них стал Зафиров.

Эвклида Зафирова избрали депутатом Московской областной думы VII созыва по Воскресенскому избирательному округу. Он входил в состав комитета по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

