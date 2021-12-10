Депутат Мособлдумы погиб в ДТП в Подмосковье – СМИ

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Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП. Об этом в ночь на пятницу, 10 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Уточняется, что авария произошла в Раменском округе Московской области. По информации телеканала, парламентарий с товарищем ехали на Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в ДТП в Красноярском крае. Авария произошла на 12-м километре автодороги Курагино – Средняя Салба.

При столкновение автомобилей Suzuki Escudo и Nissan Primera погиб 41-летний водитель Suzuki Escudo и его пассажирка, а также 13-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Nissan Primera. Отец девочки был за рулем Nissan – он выжил и был госпитализирован.

До этого три человека погибли в результате аварии под Таганрогом. Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. По инерции машину откинуло на попутную полосу. Там она ударилась об автомобиль LADA Granta. Остальные участники ДТП не пострадали.