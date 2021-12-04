Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

19:03
Фото: полиция Красноярского края
В результате аварии в Курагинском районе Красноярского края погибли двое взрослых и 13-летняя девочка, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
Уточняется, что инцидент произошел около 17:00 часов на 12-м километре автодороги Курагино – Средняя Салба.
При столкновение автомобилей Suzuki Escudo и Nissan Primera погиб 41-летний водитель Suzuki Escudo и его пассажирка, а также 13-летняя девочка, которая находилась в автомобиле Nissan Primera.
Отец девочки был за рулем Nissan – он выжил и был госпитализирован.
В настоящее время полицейские устанавливают все подробности происшествия.
Ранее на федеральной трассе в Карелии опрокинулся автобус с пассажирами. В салоне находились два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В результате ДТП травмы получили 6 человек, из них пятеро были доставлены в больницу.
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