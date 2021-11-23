Три человека пострадали при столкновении автобуса с "Газелью" в ТиНАО

23 ноября, 23:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Столкновение автобуса с "Газелью" случилось в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах.
По его данным, авария произошла в поселении Внуковское на улице Летчика Грицевца.
"Травмы получили три человека", – сообщил источник.
Он уточнил, что один из пострадавших находился в "Газели", а двое других – в автобусе. Об их состоянии не сообщается.
В данный момент на месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах заявил Агентству "Москва", что в столкновении участвовал рейсовый автобус.
"Автобус маршрута №579", – уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом столкнулись несколько автомобилей, в результате чего перекрыли движение в районе аварии. Автомобилистов призывали объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.
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