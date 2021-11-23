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Москва 24

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Происшествия

23 ноября, 23:56

Три человека пострадали при столкновении автобуса с "Газелью" в ТиНАО

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение автобуса с "Газелью" случилось в ТиНАО. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление источника в экстренных службах.

По его данным, авария произошла в поселении Внуковское на улице Летчика Грицевца.

"Травмы получили три человека", – сообщил источник.

Он уточнил, что один из пострадавших находился в "Газели", а двое других – в автобусе. Об их состоянии не сообщается.

В данный момент на месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства и причины аварии выясняются.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах заявил Агентству "Москва", что в столкновении участвовал рейсовый автобус.

"Автобус маршрута №579", – уточнил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на проспекте Генерала Дорохова в районе пересечения с Третьим транспортным кольцом столкнулись несколько автомобилей, в результате чего перекрыли движение в районе аварии. Автомобилистов призывали объезжать место ДТП по Кутузовскому проспекту и Воробьевскому шоссе.

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